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Зеленский одобрил независимость бюджетов ОТГ

Вторник, 13 октября 2020, 09:50
 
фото дмитрия ларина

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно разграничения бюджетов районов и бюджетов территориальных громад.

Ооб этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления". 

Также закон предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад; установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад; установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял постановление "Об образовании и ликвидации районов". Новое административно-территориальное деление базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Верховная Рада утвердила 17 сентября изменения в Бюджетный кодекс в связи с завершением административно-территориальной реформы. 

Закон предусматривает, что сельские, поселковые, городские бюджеты больше не будут зависеть от района.

Согласно постановлению ВР "Об образовании и ликвидации районов", в Украине вместо 490 районов создается 136.

Экономическая правда

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Зеленский местные бюджеты

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