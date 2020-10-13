Экономика Украины упадет не так сильно, как ожидалось - прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Всемирный экономический прогноз (WEO) МВФ.

Повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

Согласно WEO, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в следующем – с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.

Как сообщалось, в 2019 году украинская экономика выросла на 3,2% при инфляции 4,1%.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем – 2% ВВП.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.

Восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне - 5,2% вместо 5,4%.

МВФ также повысил прогноз роста экономики Китая в 2020 году - до 1,9% с 1%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (оценка не изменилась).

Оценка уровня падения американской экономики в 2020 году уменьшена c 8% до 4,3%, в следующем году рост американской экономики составит 3,1% (4,5%).