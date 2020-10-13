Кабмин запретил работу кафе и ресторанов после 22:00: только доставка и на вынос

Кабмин из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом запретил работу ресторанов, кафе и других заведений общественного питания после 22:00.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 13 октября.

Отмечается, что запрет для таких заведений будет действовать во всех карантинных зонах. При этом, разрешается осуществление курьерской доставки, также разрешено брать заказы с собой.

"Проектом решения предлагается усиление противоэпидемических ограничений на разных уровнях. А именно на работу ресторанов и других заведений не позднее 22:00.

Даже в зеленом, оранжевом и желтом уровнях. Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания и осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос", - заявил глава Минздрава Максим Степанов, представляя на заседании проект решения.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Также меняется правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях:

В "зеленой" зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в количестве не более 50 человек;

В "желтой зоне" - не более 30 человек;

В "оранжевой" зоне - не более 20 человек.

При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.

Экономическая правда