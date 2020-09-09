В Кабмине объяснили, от чего зависит быстрая приватизация Одесского припортового

Светлана Панаиотиди

Правительство рассматривает приватизацию до конца года "Объединенной горно-химической компании", "Одесского припортового завода" и "Президент-отеля" при снятии законодательного запрета на проведение аукционов по их продаже.

Об этом написала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook.

"Программа приоритетных действий правительства будет доработана с Минэкономики, Минфином, Минцифрой, ФГИУ с учетом, в том числе, принятых законов. В части приватизации - это учет того, что действует запрет согласно закону", – заявила она.

Панаиотиди напомнила, что действует мораторий на продажу объектов большой приватизации на период карантина.

"Межведомственное согласование – сложный процесс, который иногда длится месяцами, поэтому акт был принят с доработкой, о чем было озвучено и на правительственном совещании и на заседании правительства", – отметила замминистра.

По словам Панаиотиди, ведется работа с депутатами, чтобы полностью вернуть приватизацию.

Напоминаем:

В проекте плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".

Ранее Кабинет министров в 3,5 раза расширил перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 659 объектов.

Кабинет министров на заседании 12 августа решил перенести рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.

Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов.

Экономическая правда