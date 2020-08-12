Кабмин хочет оставить под контролем государства 300 компаний из 3 тысяч

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Сегодня на повестке дня мы рассмотрим несколько важных решений, касающихся реформы и эффективного управления госимуществом. Эти решения определяют основы того, как мы видим баланс между государственным и частным секторами", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.

По его словам, речь идет о распоряжении о передаче в управление Фонда госимущества более 200 объектов госсобственности для начала приватизации этих объектов.

"Главными условиями приватизации мы видим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующее предприятие", - напомнил премьер.

"В Украине более 3 тысяч государственных предприятий и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. В никаких других развитых странах нет такого количества госпредприятий. Это или десятки, сотни максимум госпредприятий, находящихся в управлении госорганов власти.

Мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых конкурсах. Компании, которые должны остаться в управлении государства - это предприятия, которые касаются нацбезопасности, энергетики, естественных монополий и предприятия, связанные с социально важными процессами в обществе", - добавил он.

"Наша стратегия - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним:

Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Экономическая правда