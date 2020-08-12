Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Кабинет министров в среду намерен рассмотреть законопроект о перечне с 188 компаний, запрещенных к приватизации.

Об этом свидетельствует повестка дня правительственного заседания передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту законопроекта, правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.

Кроме этого, предлагается включить в указанный перечень госпредприятия "Документ", "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", "Киевская офсетная фабрика", КБ "Южное".

Как отмечается в пояснительной записке, правительственный законопроект предусматривает четыре группы запрещенных к приватизации объектов.

В первой - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации.\

Во второй - акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%.

В третьей - объекты культуры и спорта.

В четвертой - госпредприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества. К четвертой группе предлагается, в частности, отнести ГП "Антонов", Николаевский судостроительный завод, Центральное КБ "Протон".

Среди культурных объектов предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национальный центр Александра Довженко и ряд других объектов, среди спортивных - НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и другие.