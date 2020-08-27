Кабмин в 3,5 раза расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий

Кабинет министров в 3,5 раза расширил перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 659 объектов.

Соответствующий законопроект Кабмин утвердил на заседании 26 августа из однодневной доработкой, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на заседании 12 августа правительство планировало рассмотреть перечень из 188 объектов.

Правительственный законопроект пока не зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 12 августа решил перенести рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.