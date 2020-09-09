Кабмин планирует приватизацию ОПЗ, ОГХК и "Президент-отеля" до конца года

В проект плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".

Об этом говорится в проектах плана действий правительства на 2020 год, который вынесен на заседание Кабмина 9 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту плана действий, ставится задача Фонду госимущества завершить приватизацию перечисленных объектов не позднее декабря 2020 года.

В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.

Также в проекте плана действий правительства предусмотрено утверждение для 15 крупнейших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мероприятий по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности наблюдательного совета.

Речь идет о "Нафтогазе", "Укроборонпроме", "Энергоатоме", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпочте", аэропорте "Борисполь".

"В перечне также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины"и "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Кабинет министров в 3,5 раза расширил перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 659 объектов.

Кабинет министров на заседании 12 августа решил перенести рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.