Кабмин в очередной раз перенес рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний

Кабинет министров на заседании в среду решил перенести рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас на окончательном этапе разработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Наша стратегия - оставить около 300 предприятий с более 3 тыс. Под контролем государства", - сказал во время заседания премьер -министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, к предприятиям, которые должны остаться в управлении государства, относятся те, которые отвечают за национальную безопасность, энергетику, а также связанные с социально важными процессами в обществе и естественные монополии.

Согласно тексту законопроекта, правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается внести ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.