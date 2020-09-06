Новости выходных: кредитный рейтинг и "Северный поток-2"

О кредитном рейтинге. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

О "Северном потоке -2". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Об УЗ. Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Государственная регуляторная служба заблокировала решение по уравниванию стоимости перевозок, из-за которого Ахметову пришлось бы платить больше.

О цене на газ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

Об эмбарго для России. Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.