Посол Украины в Германии: нужно ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
По его словам для того чтобы лишить режим президента России Владимира Путина "важнейшего источника доходов".
Также по его мнению, закрытие проекта Северный поток - 2 недостаточно. Поэтому дипломат требует прекратить все европейские инвестиции в экономику РФ, поскольку покушение на Навального - это "не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина, но и удар в лицо канцлеру Германии Ангеле Меркель, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены".
Напоминаем:
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком"
В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.
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