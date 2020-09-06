Посол Украины в Германии: нужно ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает DW.

По его словам для того чтобы лишить режим президента России Владимира Путина "важнейшего источника доходов".

Также по его мнению, закрытие проекта Северный поток - 2 недостаточно. Поэтому дипломат требует прекратить все европейские инвестиции в экономику РФ, поскольку покушение на Навального - это "не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина, но и удар в лицо канцлеру Германии Ангеле Меркель, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены".

Напоминаем:

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком"

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.