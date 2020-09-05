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Шмыгаль рассказал сколько будет стоить газ для населения в октябре

Суббота, 5 сентября 2020, 18:00
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. 

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. 

Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - спрогнозировал Шмыгаль.

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок, отметил Шмыгаль.

"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - подчеркнул премьер.

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Шмыгаль газ

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