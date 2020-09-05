Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"Рейтинги Украины отражают ее макроэкономическую политику, заслуживающую доверия, которая позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавируса шока, а также историю международной поддержки", - отмечается агентстве.

Среди слабых сторон, в Fitch выделили низкую внешнюю ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами больших долгов, уязвим, хотя и улучшающийся банковский сектор, и слабые показатели корпоративного управления.

Агентство ожидает, что инфляция до конца 2020 года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году - 5,7%.

Fitch прогнозирует, что дефицит сводного бюджета достигнет 6,5% ВВП в 2020 году и постепенно сократится до 5,4% ВВП в 2021 и 4,2% в 2022 году.

Напоминаем:

Весной 2020 международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.