Регулятор заблокировал решение по "Укрзализныце", которым хотели лишить Ахметова выгоды — член набсовета

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Государственная регуляторная служба заблокировала решение по уравниванию стоимости перевозок, из-за которого Ахметову пришлось бы платить больше.

Об этом он написал на своем Telegram канале.

Об объяснил, что в УЗ действуют разные тарифы не только на перевозку грузов, но и на перевозку пустых вагонов, цена при этом зависит от того, что раньше везли в вагоне.

"То есть, если едет пустой вагон после перевозки железной руды, то тариф для него почему-то должен быть меньше, чем для пустого вагона после зерна", - написал Лещенко.

По его словам, одной из антикризисным мер УЗ была унификация тарифов: "начали с того, чтобы получить единый тариф на перевозку хотя бы пустых вагонов.

Для УЗ повышение тарифов примерно дало бы такой результат: 4 миллиарда за полные вагоны плюс 400 миллионов за пустые".

"Но регуляторная служба сорвала решение. Заказчиком кампании против повышения тарифов я называю Рината Ахметова. Он является главным выгодоприобретателем от абсурдной ситуации, когда УЗ обслуживает его ниже себестоимости", - резюммировал Лещенко.