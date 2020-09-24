Эксперты сомневаются в росте поступлений от налогов заложенных в госбюджете-2020

Эксперты сомневаются в оптимистическом прогнозе по росту поступлений от НДС, НДФЛ и акцизов заложенных в проект госбюджета на 2021 и предлагают сделать более консервативный прогноз.

Об этом говорится в совместном заявлении экспертных центров, размещенном на сайте Института социально-экономической трансформации.

Сообщается, что наибольший прирост поступлений бюджета планируется от НДС (81.7 млрд грн, или + 21,4%), НДФЛ (27 млрд или + 24%), рентных платежей (+ 23,4%). НДС в структуре поступлений занимает более 50%, НДФЛ - почти 15%, акциз - 16%".

Причиной такого ожидаемого роста налога на добавленную стоимость Министерство финансов называет борьбу с скрутками и другими махинациями с НДС.

Эксперты также отмечают, что предусмотренный дефицит в 270 млрд грн (около 6% ВВП) - необоснованно высокий показатель, финансирование которого будет дорогим и уменьшит доступность кредитов для частного сектора.

Кроме того - прогнозные доходы бюджета по мнению экспертов являются завышенными, что создает риск дефицита в 8-9%, что будет большой проблемой.

"Необходимо пересмотреть другие статьи и сбалансировать бюджет с дефицитом в пределах 3% от ВВП", - говорится в сообщении.

Напомним:

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук назвал проект бюджета-2021 "классическим бюджетом проедания", раскритиковав заложеннный сверхвысокий, по его словам, уровень дефицита в 6% ВВП.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.