Владельца Idea Bank обвиняют в причастности к польской финансовой пирамиде

Владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого обвиняют в обмане клиентов - мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции Польши Збигнева Зебро.

Отмечается, что польская прокуратура подала ходатайство об аресте Чарнецкого, а суд Варшавы заявил, что рассмотрит его в следующем месяце.

При этом, Зебро заявил, что если суд решит задержать Чарнецкого, Польша выдаст международный ордер на арест, поскольку сейчас он находится за границей.

По словам Зебро, Чарнецкий подозревается в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки.

При этом преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, предусматривает наказание 15 лет лишения свободы.

В то же время адвокат Чернецкого назвал обвинения абсурдными, добавив, что его клиент никогда не был членом правления GetBack или наблюдательного совета этой компании.

А Idea Bank заявил, что хочет, чтобы все вопросы, связанные с GetBack и его финансовыми инструментами, были проанализированы и объяснены.

GetBack - польская коллекторская компания, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012-2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций.

GetBack столкнулся с проблемами в 2018 году, когда приобрел большие портфели проблемных долгов по более высоким ценам, чем конкуренты, финансируя это за счет краткосрочных выпусков облигаций.

В 2018 году GetBack объявила о банкротстве. Суд возбудил ускоренную процедуру реструктуризации компании, а регулятор финрынка направил в прокуратуру сообщение о правонарушении в отношении деятельности компании.

Как отмечает FinClub, более 9000 поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинаций оценивается в 2,5 млрд злотых (675 млн долларов).

Деятельность GetBack считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

Напомним:

В мюне 2020 года польская компания Getin Holding S.A объявила о прекращении соглашения с Dragon Capital о продаже последний акций "Идея Банка" ​​в связи с невыполнением условий.

Инвестиционная компания Dragon Capital прекратила сделку по приобретению 100% акций "Идея Банка" в Getin Holding S.A, поскольку стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок, причиной этому стал экономический кризис.

В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".

Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).