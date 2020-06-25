Сделку по продаже "Идея Банка" компании Dragon Capital разорвали

Польская компания Getin Holding S.A объявила о прекращении соглашения с Dragon Capital о продаже последний акций "Идея Банка" ​​в связи с невыполнением условий.

Об этом говорится в объявлении компании.

"Правление Getin Holding SA сообщает, что на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Idea Bank, основанного во Львове, заключенное 20 декабря 2019 года с Dragon Capital и физическим лицом, было остановлено ​​в связи с невыполнением условий, то есть покупатель и продавец не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банк Украина", - говорится в сообщении.

Планировалось, что передача доли в "Идея Банк Украина" будет осуществлена ​​до 31 мая 2020 года.

Кроме этого, до сих пор Getin Holding не получил никакой информации об утверждении соглашения НБУ, что "было одним из условий перехода права собственности на акции в Идея Банк".

Таким образом, соглашение о продаже ООО "Новый Финансовый Сервис" (New Finance Service) также прекращается автоматически.

Напомним:

В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".

Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).