Сделку по продаже "Идея Банка" компании Dragon Capital разорвали
Польская компания Getin Holding S.A объявила о прекращении соглашения с Dragon Capital о продаже последний акций "Идея Банка" в связи с невыполнением условий.
Об этом говорится в объявлении компании.
"Правление Getin Holding SA сообщает, что на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Idea Bank, основанного во Львове, заключенное 20 декабря 2019 года с Dragon Capital и физическим лицом, было остановлено в связи с невыполнением условий, то есть покупатель и продавец не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банк Украина", - говорится в сообщении.
Планировалось, что передача доли в "Идея Банк Украина" будет осуществлена до 31 мая 2020 года.
Кроме этого, до сих пор Getin Holding не получил никакой информации об утверждении соглашения НБУ, что "было одним из условий перехода права собственности на акции в Идея Банк".
Таким образом, соглашение о продаже ООО "Новый Финансовый Сервис" (New Finance Service) также прекращается автоматически.
Напомним:
В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".
Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).
Ранее издание FinClub сообщало, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банка".
Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
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Экономическая правда
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