В Dragon Capital подтвердили покупку "Идея Банка"

Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Dragon Capital не комментирует коммерческие условия до завершения сделки.

Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее издание FinClub сообщало, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банка".

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.

Экономическая правда