В Dragon Capital подтвердили покупку "Идея Банка"
Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Dragon Capital не комментирует коммерческие условия до завершения сделки.
Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий соглашения", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ранее издание FinClub сообщало, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банка".
Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.
Экономическая правда
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