Поляки могут продать "Идея Банк" украинской Dragon Capital – СМИ

Польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банк".

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на банкира, знакомого с ситуацией в украинском банке.

"Due diligence проводит Dragon Capital, а новым руководителем банка может стать Иван Свитек. Его уже видели в банке, он изучает его бизнес-процессы", - сказал банкир.

Как пишет издание, об участии Dragon Capital в переговорах с Getin Holding рассказал и финансист с одной из украинских инвестиционных компаний.

"Обсуждалась возможность продажи 1,25 капитала, но не знаю, насколько этот ориентир все еще актуален", - сказал он.

"Топ-менеджер одного из банков с иностранным капиталом отметил FinClub, что Иван Свитек после завершения работы на должности генерального менеджера Альфа-Банка остался в Украине и сейчас занимается "проектом Идея Банк". Банкир не исключил возможности участия господина Свитека в капитале учреждения", - говорится в статье.

"Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. Кризис 2008-2009 годов банк прошел без существенных потрясений. Уже в 2012 году глава правления Getin Holding, член наблюдательного совета Идея Банка Рафал Ющак сообщил о намерении купить второй банк в Украине.

Но воторой банк поляки так и не купили: кризис 2014-2015 годов заставил все банки в Украине стать более консервативными. На текущий момент по активам Идея Банк занимает двадцать шестое место (5,13 млрд грн) на рынке среди 75 банков, которые остались. Его прибыль за январь - октябрь составил 327 млн ​​грн. Getin Holding владеет 100% акций учреждения. Михаил Власенко возглавляет правление Идея Банка", - пишет FinClub.

Отмечается, что крупнейшим бенефициаром Getin Holding является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.

"В Украине он известен как фигурант польского коррупционного скандала. В 2018 году господин Чарнецки тайно записал на диктофон слова главы комиссии финансового надзора Польши Марека Хшановского, который предложил бизнесмену содействие в решении проблем его Idea Bank и Getin Noble Bank в обмен на трудоустройство в одном из них юриста Гжегожа Ковальчика с зарплатой в 40 млн злотых (более 10 млн долларов). Чиновнику пришлось уйти отставку и стать фигурантом уголовного расследования.

В этот период Getin Holding переживал финансовые проблемы. Его убыток за январь - сентябрь 2018 составил 327,5 млн злотых. Еще в I полугодии 2019-го холдинг оставался убыточным. И только по итогам девяти месяцев компания вышла на прибыльную деятельность (29,3 млн злотых) благодаря 51,1 млн злотых, полученных именно в III квартале", - говорится в статье.

Отмечается, что Getin Holding 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи объявил о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.

Фонд должен был провести шестинедельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата - согласовать условия сделки, в том числе размер пакета акций.

Getin Holding S.A. предоставил фонду исключительные права на переговоры о продаже Идея Банка и "Нью Финанс Сервис" на период до 1 января 2020 года. Закрытие сделки по продаже бизнесов, в случае подписания соглашения, было анонсировано на I квартал 2020 года.

Издание пишет, что потенциальные стороны сделки отказались комментировать ему информацию.

"Согласно нашей политики, холдинг не комментирует спекуляции на рынке", - отметил пресс-секретарь Getin Holding Войцех Сури.

В Dragon Capital также отказались от комментариев.

"Обычно комментируем только закрытые сделки. Слухи не комментируем", - подчеркнула пресс-секретарь Ольга Билобловская.

В Нацбанк стороны пока не обращались. "Национальный банк Украины не получал документов для согласования приобретения существенного участия в АО "Идея Банк". В случае поступления таких документов НБУ рассмотрит их в порядке и в сроки, определенные законодательством Украины", - заявили в пресс-службе регулятора.

Иван Свитек на вопрос FinClub относительно своей заинтересованности "Идея Банком" ответил, что "он это не комментирует".

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, "Идея Банк" стоит гораздо больше его капитала.

"Этот банк должен стоить больше капитала. Он неплохо себя чувствует, учитывая специализацию на потребительском кредитовании - сегменте, который сейчас динамично развивается. Это точно не тот случай, когда иностранная группа уходит из страны, потому что не видит перспектив - продажа вызвана внутренними польскими проблемами", - сказал он. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 ноября составил 876 млн грн (37,4 млн долларов).

В то же время глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что банк может стоить до 2,5 млрд грн.

"За последние 12 месяцев рентабельность капитала (return on average equity) была 46%, то есть за два года покупатели полностью возвращают капитал. Думаю, что 2-2,5 млрд грн - это вполне нормальная цена. В долларовом эквиваленте это более 100 млн долларов", - подчеркнул эксперт.

"Насколько я понимаю, в польской компании есть определенные финансовые проблемы, поэтому не исключено, что они могут согласиться и на меньшую цену", - добавил Паращий.

В Dragon Capital не ответили на запрос об инвестиционной привлекательности Идея Банка. Но по итогам 2018 года они включали Идея Банк в топ-7 самых надежных банков.

Напомним:

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.