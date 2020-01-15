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АМКУ разрешил Dragon Capital купить "Идея Банк"

Среда, 15 января 2020, 19:40
 

Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В решении Комитета говорится, что Dragon Capital получил разрешение на покупку акций, "которая обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества".

Напомним:

Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).

Ранее издание FinClub сообщало, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банка".

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.

Экономическая правда

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банки Dragon Сapital

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