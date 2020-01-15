АМКУ разрешил Dragon Capital купить "Идея Банк"

Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В решении Комитета говорится, что Dragon Capital получил разрешение на покупку акций, "которая обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества".

Напомним:

Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).