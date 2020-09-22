Министр финансов уверяет, что миссия МВФ будет в Украине в октябре-ноябре

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в октябре-ноябре 2020 года.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Информация о паузе (во взаимодействии Украины и МВФ - ЭП) - это слухи. Сегодня премьер-министр общался с руководителем Европейского департамента МВФ и обсуждали потенциальный приезд миссии в ближайшее время.

Миссия фонда спрашивает несколько вопросов, в частности, по новому бюджету. Мы за ближайшую неделю проговорим эти вопросы, и есть все основания полагать, что в октябре (возможно ноябре) миссия фонда будет в Украине", - подтвердил Марченко.

По его словам правительство минимум раз в неделю проводит онлайн-общение с МВФ.

Напомним:

Накануне Кабинет министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалина Георгиева с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.