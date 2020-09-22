Украина направила письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии в онлайне

Кабинет министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалина Георгиева с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 21 сентября во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Также на встрече присутствовали министр финансов Сергей Марченко и глав Национального банка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемой в непростые для всего мира времена", - сказал премьер-министр.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.