Новости 18 сентября: экономика падает, госбюджет критикуют, Куницкий лоббирует

О падении экономики. Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

О критике госбюджета. Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

О ядерном топливе. Украина продолжает ежегодно платить России 150-200 миллионов долларов за хранение отработанного ядерного топлива.

Об экспрессе до "Борисполя". Руководство "Укрзализныци" решило перевести 3-вагонный экспресс ДПКр-3, который доставлял пассажиров из центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь в экспресс-режиме, на одно из региональных направлений.

О Куницком. Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий давит на Мининфраструктуры, чтобы вернуть старую систему разрешительных документов на газ для авто - это он делает в интересах компании из России.

Вы хотите знать больше?

Банкротство прежде всего: почему власть не спешит с приватизацией

После Революции Достоинства украинцам обещали честную и прозрачную "большую приватизацию". Прошло пять лет. Что же изменилось?(укр)