Нардеп Куницкий давит на Мининфраструктуры в интересах связанного с РФ бизнеса – СМИ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий давит на Мининфраструктуры, чтобы вернуть старую систему разрешительных документов на газ для авто - это он делает в интересах так называемой "Украинской газомоторной ассоциации", соучредителем которой была компания с оффшорным корнями.

Об этом говорится в материале "Слидства.Инфо" "Куницкий давит на газ".

По данным журналистов, руководителем ассоциации является Степан Ашрафьян - он тесно связан с семьей харьковских бизнесменов, развивающей бизнес по продаже, установке и обслуживанию газобаллонного оборудования не только в Украине, но и в РФ.

"Украинский бизнес семьи Костанян попадал в поле зрения правоохранителей из-за возможного пользования услугами конвертационных центров", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что с конца 2019 года чтобы "узаконить" газобаллонное оборудование (ГБО) на авто, нужно пройти дополнительную проверку в центре сертификации - это стоит ориентировочно 2-3 тысячи гривен и занимает около одного дня.

Ранее же документы на оборудование можно было получить непосредственно в установителя ГБО - это стоило несколько сотен гривен.

"Существуют случаи, когда из-за некачественно установленной газобаллонной системі загорались автомобили. В реестре судебных решений мы нашли данные о как минимум 3 таких случаях за последние годы. На этом фоне было решено ввести систему сертификации. Других документов сервисные центры МВД не принимают.

В Мининфраструктуры считают, что новое требование позволит сделать транспорт на газе более безопасным. Однако именно против этого требования выступает "Украинская газомоторная ассоциация", которая объединяет, среди прочих, компании-установщиков ГБО. Она утверждает, что новая система сертификации является схемой и монополизацией рынка", - говорится в материале.

Отмечается, что нардеп Александр Куницкий поддержал идеи ассоциации - сначала он направил обращение в Мининфраструктуры с требованием формально вернуть старую систему, а затем несколько раз записывал видео, на которых требовал у главы Мининфраструктуры Владислава Криклия отменить систему сертификации.

Он также инициировал открытие Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении возможного злоупотребления должностными лицами министерства на этой теме.

Журналисты выяснили, что основателем "Украинской газомоторного ассоциации" является фирма "Лайт Сервис Украина", владельцем которой в реестре указано юрлицо из Сейшельских островов.

"Мы выяснили, что "Лайт Сервис Украина" фигурирует в расследовании Главного следственного управления Нацполиции. Как говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, компания выдавала документы на авто за подписью ее бывшего руководителя, который уверял правоохранителей, что на самом деле их не подписывал. В постановлении упоминается почти о 1000 перерегистраций автомобилей по состоянию на начало 2019 года, совершивших на основании документов фирмы "Лайт Сервис Украина".

Руководитель ассоциации Степан Ашрафьян официально владеет знаком этой ассоциации. "Слидство.Инфо" выяснило, что Ашрафьян тесно связан с семьей харьковских предпринимателей Костанян и их бизнесом - который, собственно, касается ГБО", - говорится в сюжете.

Подчеркивается, что один из членов семейства Константин Костанян ранее называл Ашрафьяна своим "другом и верным соратником".

При этом, Костанян совместно со своим отцом владеет компанией "Эфкас-2", которая работает под брендом Kosta Gas и специализируется на продаже и установке ГБО.

"Константин Костанян фигурировал как коммерческий директор Kosta Gas, а также он якобы является учредителем сети сервисных центров по установке газобаллонного оборудования Pride Gas. Эти две компании позиционируют себя как ведущие игроки на рынке ГБО в Украине.

Степана Ашрафьяна можно заметить на снимках, которые публиковала на своей Facebook-странице компания Kosta Gas. Там он стоит на фоне плаката и рядом с работниками Pride Gas. Фото датированы, в частности апрелем-маем 2017 года, когда "Украинская газомоторная ассоциация" создавалась, и январем 2018 года, когда она уже существовала", - стерджують журналисты.

В то же время Константин Костанян в комментарии "Слидству.Инфо" заявил, что сейчас связь с Ашрафьяном не поддерживает и к деятельности "Украинский газомоторной ассоциации" не причастен.

"Слидство.Инфо" также узнало, что отец и брат Костаняна ранее были совладельцами двух российских фирм, зарегистрированных в Воронеже - российском областном центре в 300 километрах от Харькова. Там же с 2014 до 2019 года работала фирма "Костагаз", которая принадлежала брату Константина.

"Кроме того, украинская Kosta Gas в конце 2014 года участвовала в российской выставке газобаллонного оборудования GasSuf, которая проходила в Москве. К тому времени Россия уже оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Участие в выставке принимал лично Константин Костанян.

В разговоре с "Слидством.Инфо" он утверждает, что сейчас бизнеса в России у них нет. Хотя на официальном сайте компании Kosta Gas указано, что фирма осуществляет продажу ГБО в том числе и в России", - говорится в материале.

Напомним:

Ранее в рассладевании программы "Схемы" говорилось, что депутат "Слуги народа" Александр Куницкий использовал свой мандат для отстаивания интересов приближенной к нему харьковской группы компаний "Автоентерпрайз".