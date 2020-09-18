Украина платит России 200 миллионов долларов ежегодно из-за коррупции и Микитася – "Схемы"

Украина продолжает ежегодно платить России 150-200 миллионов долларов за хранение отработанного ядерного топлива.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Журналисты проанализировали, что 18 лет и почти полтора миллиарда гривен было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное Централизованное хранилище, где бы хранилось отработанное топливо с трех украинских атомных станций.

За это время около двух миллиардов долларов Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение.

Среди причин, по которым стратегический объект до сих пор не введен в эксплуатацию - затягивание строительства и вероятные коррупционные сговоры, обстоятельства которых изучают официальные органы - Антимонопольный комитет и Национальное антикоррупционное бюро - говорится в расследовании.

В 2017 году оператор украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом" на миллиардном тендере выбрал генподрядчика строительства хранилища - фирму "СК "Укрстроймонтаж", в то время единственной владелицей которой была Наталья Микитась - жена народного депутата VIII созыва Максима Микитася, бывшего президента крупной строительной компании - корпорации "Укрбуд".

Позже в фирме-генподрядчике заявили о нехватке денег. Для завершения строительства "Энергоатом" объявил новый тендер на более чем 650 миллионов гривень, который в итоге так и не состоялся - из-за обнаруженного АМКУ сговора между "СК "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж".

"Вместо честной конкуренции на торгах, имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции", - отметили в Антимонопольном комитете.

Компании оштрафовали и запретили им участвовать в предстоящих торгах в течение 3 лет. В фирме "Укрстроймонтаж" заявили - будут обжаловать это решение.

"Фактически это отложило реализацию проекта на неопределенный срок", - подчеркивают журналисты.

Отдельно новоназначенное руководство "Энергоатома" провело проверку исполнения договоров и дополнительных соглашений с фирмой "Укрстроймонтаж" семьи Микитася и обнаружило много нарушений и злоупотреблений.

Акт проверки, который оказался в распоряжении редакции, показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта, при этом по факту работы не были выполнены в полном объеме.

В "Энергоатоме" заявили, что выявленные в ходе аудита нарушения "содержат признаки уголовных и административных правонарушений", и передали их в НАБУ.

В неготовности хранилища к вводу в эксплуатацию журналисты также убедились, побывав на месте возведения проекта в зоне отчуждения.

"Стратегический объект, который уже обошелся государственному "Энергоатому" почти в полтора миллиарда гривен, требует еще средств для завершения его строительства. В августе "Энергоатом" объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 миллионов гривень. Это - длительный процесс. Следовательно, это означает, что и в этом году Украина продолжит платить России за вывоз из украинских АЭС отработанного ядерного топлива сотни миллионов долларов", - говорится в расследовании.

Также "Схемы" обнаружили, что после победы семьи Микитася на тендере "Энергоатома", у топ-менеджеров появилась недвижимость в его ЖК.

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