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Нет спроса: УЗ перевела поезд из Kyiv Boryspil Express на другой маршрут

Пятница, 18 сентября 2020, 10:58
 

Руководство АО "Укрзализныця" решило перевести 3-вагонный экспресс ДПКр-3, который доставлял пассажиров из центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь в экспресс-режиме, на одно из региональных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Отмечается, что такое решение было принято в результате существенного сокращения воздушного пассажиропотока, вызванного карантинными мероприятиями из-за распространения коронавируса.

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода работал на этом направлении более 8 месяцев.

Теперь поезд будет работать по маршруту Черкассы - ст. им. Т. Г. Шевченко, регулярные коммерческие перевозки на этом направлении движения начнут с 26 сентября.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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