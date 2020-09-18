Украинская экономика во втором квартале упала на 11,4% – Госстат

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Предварительная оценка, обнародованная в августе, была аналогичной. Падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

Реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%.

Напоминаем:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и НБУ оценили падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, а в первом полугодии – в 6,5%.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Экономическая правда