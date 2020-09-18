Марченко об отказе 2 министров поддержать проект бюджета: Они противопоставили себя всему Кабмину

Глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский противопоставили себя всему правительству, не поддержав проект госбюджета на 2021 год.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я сопровождаю уже третий бюджет через Кабмин, а до этого присутствовал на трех других бюджетных процессах во время работы в Минфине. В моей практике не было случаев, когда министры, вопреки политике Кабмина, имели отдельную позицию.

Бывало, что выражали предостережение, под протокол озвучивали пожелания. Но не противопоставили себя Кабмину", - подчеркнул Марченко.

По его словам, Минздрав не готов предложить источники финансирования 212 млрд грн дополнительных расходов, на которых настаивает министр Степанов.

"Госбюджет - это документ не Минфина, а всего правительства. Это - компромисс, который позволяет выйти из сбалансированным бюджетом страны. Я думаю, ни один министр не доволен полностью затратами на свой сектор. Но это, прежде всего, вопрос политической ответственности", - добавил глава Минфина

"Мне сложно принять аргумент: "Мы - против, потому что нам нужно 5% ВВП". Минздрав просит дополнительно 212 млрд грн. Покажите, где их взять?", - сказал Марченко.

Он считает, что резервы следует искать в реформировании и повышении эффективности министерства.

"Это - неприятная дискуссия, но правильная", - добавил он.

"Вот смотрите: на ИВЛ предусмотрено 100 млн грн, в апреле постановление приняли, в мае комитет по вопросам бюджета согласовал. Сейчас средства не использованы. Обеспечение готовности реагирования лабораторных подразделений - 650 млн грн предусмотрено, по кассе прошло 466,8 млн грн .. . На закупку средств индивидуальной защиты предусмотрено 2,3 млрд грн - использовано только 42,1 млн грн", - пояснил министр.

Он считает, что увеличение финансирования здравоохранения до 5% может произойти в 2023 году в результате постепенного повышения этой динамики с заложенных в 2021 году 4,2% ВВП.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

Читайте также: Бюджет 2021. Какие изменения Кабмин запланировал для украинцев на следующий год