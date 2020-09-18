Глава Минфина о бюджете-2021: Давления на честный бизнес не будет

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что средств в проекте госбюджета-2021 достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства, а давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, представляя проект бюджета-2021.

"Что касается доходов. При подготовке проекта бюджета для нас принципиальным было достичь баланса, виходя из имеющихся возможностей. Бюджетные доходы отражают то, какие реально поступления может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Мы полностью придерживались принципа реалистичности.

Всех сразу успокою - средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства. Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет", - подчеркнул министр.

По его словам, расходы вырастут на 65,5 млрдгрн или на 5,1% - в расходы развития предусмотрено почти 175 млрд грн (на 12,4 млрд больше грн по сравнению с бюджетом 2020).

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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Экономическая правда