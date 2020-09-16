Новости 16 сентября: деньги за транзит газа, строительство нового аэропорта, приобретение Billa сетью Novus

О деньгах за транзит газа. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от "Газпрома" за транзит российского газа через Украину в 2020 году в сумму около 2 млрд долларов.

О строительстве нового аэропорта. В Днепре начали строительство нового аэродромного комплекса, ожидаемая стоимость проекта составляет 5,7 миллиарда гривен.

О приобретении Billa сетью Novus. Компания Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

О "Северном потоке-2". По данным СМИ, немецкое правительство в начале августа предлагало США сделку на миллиард евро в обмен на изменение Вашингтоном своей позиции по "Северному потоку – 2".

О ликвидации ненужных справок. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров думает о запуске отдельного национального проекта по ликвидации бесполезных справок для получения услуг.

О валютной ипотеке. Верховная Рада приняла закон, который продлевает действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным.

Вы хотите знать больше?

Покупка квартиры. С чего строят жилье в Украине и как это проверить

Какие технологии и материалы используют при строительстве, чем они отличаются, и на что стоит обращать внимание при покупке жилья.(укр)