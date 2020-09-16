Novus покупает сеть супермаркетов Billa

Компания Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Об этом сообщает RAU со ссылкой на пресс-службу Novus.

Отмечается, что сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом.

В компании пояснили, что Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса. О завершении сделки и дальнейших планах развития объявят дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов.

Billa - австрийская сеть, которая входит в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и городе Житомире. Также это первый международный ритейлер, вышедший на украинский рынок.

В 2014 году магазины работали в 16-ти городах 9-ти областей страны, но в 2017 году компания решила уйти из регионов и сконцентрироваться на развитии в Киеве и Киевской области.

Novus входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

На украинском рынке Novus работает с 2009 года. Сейчас сеть объединяет 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв. м.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития предоставил сети Novus 100 млн долларов для финансирования строительства первого в Украине "зеленого" распределительного центра, а также открытие более 30 новых магазинов.