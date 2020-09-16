Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации бесполезных справок

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров думает о запуске отдельного национального проекта по ликвидации бесполезных справок для получения услуг.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

Федоров упомянул, что накануне Рада отменила справку о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы.

"Это справка — лишнее нагромождение и усложнение процесса. Десятки тысяч кандидатов. Очереди, нагрузка на сайт. Все, что могло лечь, — ложилось. Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - пишет министр.

Федоров считает, что в борьбе со справками не хватает четких коммуникаций.

"Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон.

Даже ускоренно-эволюционно путём ждать долго. Нужно радикально", - резюмирует Федоров.

Экономическая правда