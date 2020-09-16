Валютная ипотека: Рада продлила действие моратория на взыскание долгов

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла закон, который продлевает действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Документ поддержали 297 нардепов, передает FinClub.

В августе президент Владимир Зеленский ветировал закон, вернув его в Раду со своими предложениями.

В частности, он не поддержал положений о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, до 1 января 2022; изменение законом условий, при которых не может быть принудительно обращено взыскание (отчуждено без согласия собственника) на имущество (имущественные права) в соответствии с кредитным договором, а также неопределенность в редакции подпункта 2 пункта 1 Закона №1304-VII четких условий и круга должников, в отношении которых будет действовать соответствующий запрет на отчуждение имущества.

Новая редакция закона учитывает предложения президента относительно:

отсрочки потери сыли закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте";

уточнения формулировки подпункта 1 пункта 2 закона, который расширяет предмет моратория.

Закон продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке на 6 месяцев.

Из закона исключили положение, согласно которому не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия собственника) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитному договору.

Напомним:

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - отметили в НБУ

В августе президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения до закона №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.