В Днепре начали строить новый аэропорт

В Днепре начали строительство нового аэродромного комплекса, ожидаемая стоимость проекта составляет 5,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, уже заключен договор, по которому стартуют следующие подготовительные работы:

- демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления;

- вынесения кабелей связи и электроснабжения;переключения светосигнального оборудования;

- перемещения метеоплощадки и тому подобное.

Также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома, а частный инвестор "НС Днепр" начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

Криклий сообщает, что для эффективности реализации проект разделен на несколько частей и определены подготовительные работы отдельным проектом.

Их стоимость составит около 12 млн грн. Ожидается, что это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства.

Экономическая правда