"Качай или плати": в "Нафтогазе" рассказали сколько заплатит "Газпром" за 2020 год

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от "Газпрома" за транзит российского газа через Украину в 2020 году в сумму около 2 млрд. долларов.

Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала журналистки Янины Соколовой передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд", - сказал он во вторник вечером.

Глава "Нафтогаза" отметил, что закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от предоставления транзитных услуг.

Напомним:

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенно в конце 2019 сроком на пять лет.

Оно предусматривает бронирования Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

Оплата указанных объемов гарантирована даже в случае меньшего прокачки через ГТС Украины.