Новости 14 сентября: госбюджет-2021, аудит COVID-фонда, рейтинг Украины

О госбюджете-2021. Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Об аудите COVID-фонда. Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

О рейтинге Украины. В рейтинговом агентстве S&P не исключают, что рейтинг Украины могут снизить, если правительство откажется от проведения ключевых реформ, в частности независимости НБУ.

О заимствованиях и госбюджете. Проект госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, - до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн.

О дефиците госбюджета. Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021-й год 270,35 миллиардов предельного объема дефицита.

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