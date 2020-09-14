Государственные аудиторы проверят использование средств из Covid-фонда

Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Соответствующее решение правительство приняло 14 сентября сообщает Министерство финансов.

Проектом распоряжения предусмотрено допуск, надлежащие условия и предоставления всех необходимых документов по обращению государственных средств работникам Госаудитслужбы.

Также в ведомстве напоминают, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.

Сейчас Минфин ежедневно проводит мониторинг использования средств Фонда COVID-19. Еженедельно информация обновляется на официальном сайте Минфина. Посмотреть ее можно по ссылке.

Напомним:

Ранее министр финансов Марченко подтвердил, что со стороны МВФ есть вопросы политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", – уточнил глава Минфина.

Представители МВФ пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

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