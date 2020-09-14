Стало известно, какой дефицит заложил Минфин в проект госбюджета на 2021-й год

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021-й год 270,35 миллиардов предельного объема дефицита.

Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на документ.

Минфин закладывает доходы госбюджета в сумме 1,017 триллиона гривен, расходы - 1,33 триллиона гривен, предельный объем дефицита госбюджета в сумме 270,35 млрд гривен.

Также запланирован предельный объем гарантированного долга в сумме 304,54 млрд гривен.

Как сообщают в Центре, цифры направлены Минфином на согласование в центральные органы исполнительной власти и в дальнейшем могут подвергаться изменениям.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.