Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств

Парламент принял закон, которым разрешил тратить средства фонда по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог. Какое отношение ремонт дорог имеет к борьбе с вирусом? Оказывается, имеет. По крайней мере, так считают депутаты. (укр)

У пояснювальній записці до закону сказано, що одним із заходів боротьби з COVID-19 є забезпечення населення робочими місцями та покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню. Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва та ремонту автомобільних доріг.

Оскільки депутати змогли пов'язати боротьбу з вірусом навіть з ремонтом доріг, автор вирішив розібратися, на що ще витрачаються кошти, покликані покращити стан медицини та підготувати її до можливого збільшення хворих.

Гроші з коронавірусного фонду виділяються за погодженням комітету Верховної Ради та Кабінету міністрів. Загалом уряд погодив виділення з фонду близько 19 млрд грн. Однак з цієї суми МОЗ на потреби лабораторних центрів, лікарень та на додаткові зарплати для персоналу отримало лише 3,2 млрд грн або 15%.

Куди пішли 85%? Лідером з отримання коштів з фонду боротьби з COVID-19 стало Мінсоцполітики. Кабмін погодив виділення йому 10,1 млрд грн. Це втричі більше, ніж отримало МОЗ. Мінсоцполітики планує виплатити їх застрахованим особам, фізособам-підприємцям та сім'ям медиків, які померли від COVID-19.

Мінекономіки отримало від фонду 2,9 млрд грн. У своєму запиті воно вказало, що ці кошти підуть у фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для своєчасної виплати допомоги.

Багато запитань спричинив недавній переказ з COVID-фонду 2,7 млрд грн МВС. Міністерство планує витратити їх не на боротьбу з вірусом чи його наслідками, а на доплати нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським та медикам закладів МВС. Найбільшу частину цих коштів, 2,2 млрд грн, віддадуть Нацполіції.

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Попри підтримку уряду й комітету, були противники такого витрачання коштів.

"В Україні є такі люди, як Арсен Аваков (глава МВС. – ЕП), які в найскрутніші часи готові забирати останні гроші з бюджету на свої примхи… МВС у нас фінансується на 100%. Ми будемо наполягати на аудиті, як МВС розподілить ці кошти. Час розворушити це зміїне кубло", – заявила голова фракції "Голос" Кіра Рудик.

Також уряд погодив виділення коштів з фонду Міносвіти та Мін'юсту. Апетити цих міністерств були значно меншими: 52 млн грн для МОН і 23 млн грн для Мін'юсту.

Освітяни планують витратити ресурс на повернення коштів, сплачених за проведення пробного ЗНО у 2020 році, яке не відбулося, а Мін'юст – на придбання медичного обладнання та доплати медичним працівникам центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України.

Розгляду Кабінету міністрів чекають багато інших запитів від органів влади.

Із запитом на отримання грошей до уряду звернулися шість ОДА. Вони просять кошти на профілактику та лікування, доплати медикам та закупівлю обладнання.

Лідером щодо суми стала Полтавська ОДА, яка попросила 686 млн грн. На другому місці – Харківська ОДА з 616 млн грн. Івано-Франківська ОДА просить 446 млн грн, Одеська – 383 млн грн, Чернівецька – 204 млн грн. Найскромнішою виявилася Черкаська ОДА – їй бракує лише 36 млн грн.

Серед нерозглянутих запитів – заявки п'яти міністерств. Найбільше грошей з фонду попросилоМінсоцполітики, якому вже узгодили надання близько 10 млрд грн. Там вирішили попросили ще 15,2 млрд грн на виплати пенсій, надбавок, підвищення до пенсій, покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Мінекономіки, якому вже узгодили надання 2,9 млрд грн, подало запит на отримання ще близько 12 млрд грн. Витратити їх хочуть на виплати безробітним. Окремо "економісти" попросили 18 млн грн на підвищення обороноздатності та 15 млн грн на функціонування інституцій з просування експорту.

Досі не розглянутий запит Мінкульту, що бажає отримати майже 2 млрд грн на збереження та відновлення української культури, розвитку креативних індустрій та туристичної привабливості регіонів. Чекає свого часу прохання МОН про надання 125,6 млн грн на створення безпечних умов проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ.

МОЗ просить ще 244 млн грн на безперервний професійний розвиток лікарів та стажування лікарів-інтернів. Якщо порівняти з цифрами, які просять Мінекономіки (12 млрд) та Мінсоцполітики (15 млрд), то можна подумати, що з медициною в Україні все гаразд, і країна готова до будь-якого виклику, пов'язаного з COVID-19.

Цікаво, що у списку охочих отримати кошти фігурує і славнозвісне ДУС.

"Створення окремого фонду "під Мінфіном" на понад 60 млрд грн без чітко окресленої мети перетвориться на кишеньковий фонд для будь-яких видатків", – спрогнозував ще у травні один з колишніх урядовців. Так і сталося.

Останній перл у виконанні можновладців – "притягнення за вуха" до боротьби з пандемією ремонту доріг. Схоже, антивірусний фонд остаточно перетворився на гаманець для латання дірок в бюджеті та задоволення політичних забаганок.