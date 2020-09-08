Зеленский рассказал сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дороги

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Житомирскую область передает Интерфакс-Украина.



"Прежде всего, чуть более 20% COVID-фонда потрачено. В COVID-фонд забирались средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны, по крайней мере, с больницами, с теми или иными программами, мы будем понемногу открывать. \

Что касается некоторых дорог, на которые были потрачены средства, то, во-первых, и это правда, есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, к некоторым больницам нужно доехать, и много средства потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или к школам, и это нужно делать", - сказал он на брифинге



Зеленский также отметил, что ежемесячно из COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку граждан, пенсионеров, лиц, которые не получают зарплату.



"На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", - резюмировал Зеленский.

Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

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