Все разделы
Укр / Рус

Зеленский рассказал сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дороги

Вторник, 8 сентября 2020, 17:50
 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Житомирскую область передает Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, чуть более 20% COVID-фонда потрачено. В COVID-фонд забирались средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны, по крайней мере, с больницами, с теми или иными программами, мы будем понемногу открывать. \

Что касается некоторых дорог, на которые были потрачены средства, то, во-первых, и это правда, есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, к некоторым больницам нужно доехать, и много средства потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или к школам, и это нужно делать", - сказал он на брифинге 

Зеленский также отметил, что ежемесячно из COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку граждан, пенсионеров, лиц, которые не получают зарплату.

"На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", - резюмировал Зеленский.

Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

Читайте также: Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский бюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Мы готовы отремонтировать авиаполосу в Сумах, если регион будет строить терминал - президент 8 сентября 2020, 13:56
Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей" по строительству дорог 8 сентября 2020, 13:31
Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 при Зеленском прекратил фиксировать собственные решения 7 сентября 2020, 10:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!