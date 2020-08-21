Шмыгаль объяснил, почему выделение средств из Covid-фонда на дороги было правильным решением

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

Об этом он сообщил в интервью Укринформ.

"Хочу подчеркнуть правильность этого решения (перераспределения средств, - ред.). Если сначала карантина люди преимущественно боялись болеть, то потом только четверть граждан боялись самой эпидемии, а другие имели страх перед экономическими последствиями, вызванными коронакризисом.

Именно это и обусловило перераспределение средств. Мы понимали, что заработные платы медикам, закупка медикаментов ... и другое - это, безусловно, крайне важные вещи.И еще важнее было поддержать людей и уменьшить давление на экономику в целом. И один из лучших путей - это инвестиции в строительство", - объясняет премьер.

Шмыгаль объяснил, что эффект проявился во всех сферах и в среднем, и в малом, и в микробизнеса. За счет этого мировой кризис и карантин не имели крайне негативного воздействия на экономику.

"Если у кого до сих пор возникают сомнения относительно правильности перераспределения средств Ковид-фонда на "Большую стройку", я готов их развеивать с цифрами в руках.

У нас с начала карантина очень резко возросло количество зарегистрированных безработных - с 320 тысяч до более чем 500 тысяч. Сегодня мы официально трудоустроили около 240 000 человек.

Если на пике регистрации были такие дни, когда в центрах занятости регистрировалось по 6-7 тысяч человек одновременно, то сегодня эта цифра пошла на спад" , - резюмирует Шмыгаль.

Напомним:

Парламент поддержал в целом законопроект №3509, который добавляет к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также приобретение оборудования для медицинских учреждений. Речь идет о выделении 35 млрд грн.

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