Новости 10 сентября: изменение монетарной политики НБУ, производство Renault на Запорожском заводе, выигрыш банка Ахметова у УЗ

Об изменении монетарной политики НБУ. Национальный банк переходит на режим гибкого инфляционного таргетирования и допускает покупку государственных ценных бумаг на вторичном рынке.

О производстве Renault на Запорожском заводе. Запорожский автомобилестроительный завод объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка.

О приобретения гостиницы "Днепр". Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение отеля "Днепр".

О медиахолдинге Курченко. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство АРМА в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга.

О смене руководства Укроборонпрома. Послы стран "семерки" напомнили Украине о необходимости придерживаться принципов Организации экономического сотрудничества и развития, выбирая руководителей концерна "Укроборонпром".

О выигрыше банка Ахметова у "Укрзализныци". Хозсуд г. Киева удовлетворил иск ПУМБ Рината Ахметова к "Укрзализныце" и решил взыскать с УЗ в пользу банка 22 миллиона долларов задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитам 2013 года.

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В каких странах "айтишникам" лучше и где там место Украины: сравнение налогов и стоимости жизни

ЭП сравнила Украину с другими странами по размеру налогов и стоимости жизни, чтобы выяснить, насколько и за счет чего наша страна может на равных участвовать в борьбе за ИТ-специалистов.(укр)