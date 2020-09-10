ЗАЗ объявил о начале производства авто Groupe Renault для украинского рынка

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) объявил о начале производства Groupe Renault для местного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине.

Перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система "Alliance Production Way" развернута на заводе и будет строго руководствоваться для обеспечения украинского рынка автомобилями международного уровня качества", - говорится в сообщении.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис с потребностями рынка", - заявил глава правления ЗАЗа Николай Евдокименко.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке.

Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault", - отметил управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Миссана.

Экономическая правда