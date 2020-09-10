Национальный банк перешел к режиму гибкого инфляционного таргетирования

Национальный банк переходит на режим гибкого инфляционного таргетирования и допускает покупку государственных ценных бумаг на вторичном рынке.

Соответствующие принципы денежно-кредитной политики на 2021 год озвучил глава Совета НБУ Богдан Данилишин во время брифинга.

Гибкое инфляционное таргетирование будет предусматривать, что НБУ и в дальнейшем будет ставить себе за цель уровень инфляции на уровне 4-6%, однако допускает краткосрочные отклонения инфляции от установленной цели под влиянием внешних и внутренних шоков, которые не зависят от монетарной политики.

Достигать целей по инфляции НБУ будет благодаря как изменении учетной ставки, так и операциям с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

Кроме этого, среди инструментов, которые планирует использовать НБУ, интервенции на валютном рынке, изменение нормативов обязательных резервов, операции СВОП и РЕПО.

Напомним:

Как заявлял глава НБУ Кирилл Шевченко, в июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления.

По данным Госстата в августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле, в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.

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Ярослав Винокуров, ЭП