Новости 7 августа: Коломойский и Минюст США, "Мотор Сич" и Ярославский, резервы

О Коломойском и США. В четверг министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

О "Мотор Сич" и Ярославском. Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

О резервах. По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли 28,8 миллиарда долларов (в эквиваленте), в июле они увеличились на 300 миллионов долларов (1,0%).

О НБУ. Совет Национального банка на заседании 7 августа 2020 назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана, который работал директором департамента платежных систем.

О такси. Мининфраструктуры подготовило законопроект, который будет регулировать работу таксистов - он, в частности, предусматривает возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента.

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