Международные резервы Украины выросли на 300 миллионов долларов

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли 28,8 миллиарда долларов (в эквиваленте), в июле они увеличились на 300 миллионов долларов (1,0%).

Такие предварительные данные предоставил Национальный банк.

В НБУ отмечают, что рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1750,0 млн долл, в том числе 1128,7 млн долл - от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 608,2 млн долл - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1500,3 млн долл. (в эквиваленте). Из этой суммы 767,0 млн долл. США уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами;

во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Национальный банк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. Их объем в прошлом месяце составил 498,7 млн долл.

В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130,0 млн долл;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 млн долл. США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - резюмируют у регулятора.

Экономическая правда