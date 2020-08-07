"Минималка" по 5 тысяч от Зеленского: как популизм ломает экономическое восстановление

Правительство предлагает до июля 2021 года повысить минимальную зарплату на треть. Эту инициативу следует пересмотреть – она создает риски для экономики. (укр)

Уряд пропонує триетапне підвищення мінімальної заробітної плати до 5000 грн у вересні 2020 року, 6000 грн у січні 2021 р., та 6500 грн у липні 2021 року. Це відповідає середньорічному зростанню на 30% у 2021 році.

Ми вважаємо, що цю ініціативу необхідно переглянути, адже таке підвищення створює низку ризиків та викривлень економічних стимулів, з якими Україні доведеться жити не один рік. Відповідно слід переглянути нещодавно ухвалений урядом макроекономічний прогноз, який лягає в основу розрахунків держбюджету на 2021 рік.

Віз попереду коня

Зазвичай у світі звертаються до підвищення мінімальної зарплати, якщо продуктивність праці зростає, але деякі працівники не отримують достатню користь (винагороду) від цього. Тоді й включають механізм підвищення мінімальної заробітної плати для компенсації розподілу створеного національного багатства серед найманих працівників.

Проте в урядовому макроекономічному прогнозі чітко зазначено, що зростання продуктивності праці в економіці в наступні три роки залишатиметься млявим: 2-4% на рік. Не відбувалось відчутного зростання продуктивності і в попередні роки.

Втручання в динаміку оплати праці, що не обґрунтоване збільшенням продуктивності, як це зараз планує зробити уряд, посилюватиме фундаментальні дисбаланси.

Хибний пріоритет – споживання замість інвестицій

Українська економіка має викривлену структуру. Частка інвестиційної компоненти у ВВП дуже мала: вона хронічно менша за 20%. Відповідно частка споживання в економіці завелика, що на жаль, не свідчить про високий рівень добробуту чи динаміку розвитку. Жоден "економічний тигр" не народився завдяки поїданню власного хвоста.

За останні роки заробітні плати та споживання домогосподарств в Україні були авангардом економічного зростання.

Так, у 2018-2019 роках середній темп зростання реальних заробітних плат становив 11% на рік при зростанні реального ВВП лише на 3% на рік. Приватне споживання збільшувалося в середньому більш як на 10% на рік, і це відбувалося абсолютно органічно, без жодного примусу через гіперактивне збільшення мінімальної заробітної плати.

Зарплати та приватне споживання набагато швидше виходять із спричиненої карантинними обмеженнями кризи, ніж інвестиційна активність.

Високими темпами відновлюється роздрібна торгівля, а зростання реальних зарплат у червні прискорилося до 4,8%, незважаючи на "затягування пасків" у найбільш постраждалих сервісних секторах. У багатьох галузях динаміка зарплат вже штурмує двознаковий рівень.

Демографічні обмеження (слабке поповнення робочої сили через низьку народжуваність та трудову міграцію) додатково стимулюють природне зростання зарплат в Україні, що не потребує примусового стимулу від держави.

Водночас інвестиції залишаються проблемною зоною для економічного зростання. Інвестиційна компонента ВВП цього року скоротиться найбільше, і наразі нема чітких ознак її відновлення.

При цьому для бізнесу різке підвищення мінімальної зарплати є шоком. За умов обмеженої виручки та проблем внаслідок коронакризи компаніям доведеться обирати, за рахунок чого забезпечити вимушене збільшення оплати праці низькооплачуваних працівників: підвищення цін, скорочення робочих місць чи відмови від планів інвестицій.

У кризовий 2020 рік приватні компанії відкладали свої капітальні інвестиції, і у 2021 році очікувався суттєвий приріст. Проте перспектива підвищення мінімальної зарплати темпом, що більш як удвічі перевищує очікувану динаміку номінального ВВП, означатиме, що бізнесу знов доведеться переглядати бізнес-плани, у тому числі скорочуючи інвестиційні проекти.

Стимулювати приватне споживання замість інвестицій – неадекватно обраний пріоритет, який обмежуватиме відновлення економіки не тільки в 2021 році, а й у наступні роки, через невикористаний мультиплікативний ефект. Це насправді проїдання майбутнього. Loading...

Вищі ціни, дорожчі кредити

Збільшення зарплат, не підтримане відповідним зростанням продуктивності, за інших рівних умов завжди призводить до зростання цін. Шок у вигляді стрімкого збільшення "мінімалки" змусить багато бізнесів перекласти вищі витрати в ціни для кінцевого споживача.

Зараз інфляція невисока та стабільна, що дало Національному банку Україну змогу знизити облікову ставку до найнижчого рівня за всю історію України. Така конструкція контрольованої інфляції дає змогу зменшувати процентні ставки за кредитами банків – а значить розширювати доступ економічних агентів до фінансового ресурсу для здійснення інвестицій.

Проте спровоковане різким збільшенням мінімальної заробітної плати прискорення інфляції відновить тенденцію збільшення процентних ставок в Україні.

Це навіть не залежатиме від оперативності реакції НБУ – банки переглядатимуть ставки вгору самостійно, адже їм потрібно буде компенсувати вищу інфляцію вкладникам. Збільшення процентних ставок та інфляції обмежить відновлення кредитування. А це - прямо протирічить амбіціям уряду.

Сумнівний популізм: податки зростуть для багатьох

В Україні політики традиційно використовують мінімальну зарплату як популістське гасло: підвищимо, покращимо, захистимо! Проте насправді її підвищення, має й протилежний ефект для кишень інших мільйонів українців (на додаток до "інфляційного податку").

Мінімальна заробітна плата по суті також є індикатором розміру податків: до неї прив’язано дуже багато обов’язкових платежів – від стелі із виплати ЄСВ та податків малих підприємців до податку на нерухомість для всіх громадян.

Таким чином, підвищення мінімальної зарплати збільшить податкове навантаження на підприємства, які задля мінімізації податків офіційно платять працівникам лише "мінімалку", а все інше – "в конверті", але також стане тягарем і для тих, хто дійсно платить "мінімалку", та для ФОП, що сплачують ЄСВ з розрахунку мінімальної зарплати.

Хоча цей аспект виглядає справедливим з точки зору детінізації, ця політика буде про-циклічною для всієї економіки - тобто, такою, що поглиблює кризу замість пом’якшувати її.

Що більше, коронакриза найсильніше вдарила саме по секторам, де частка тіньової зайнятості найбільша. Наслідком може стати ще більше безробіття за рахунок звільнень в тіньовому секторі економіки та у "білому" бізнесі із низькокваліфікованими робітниками. Утім, вимушене підвищення зарплат стимулює також і до повної тінізації працевлаштування, коли очікуване підвищення мінімального податку навпаки обнуляється.

Оподаткування тіньової економіки "напалмом" для всієї економіки – не дуже ефективний спосіб досягнення мети.

Державні фінанси все одно постраждають

Державні підприємства, що працюють на тарифній сітці, змушені будуть суттєво збільшити фонд оплати праці – це може привести або до збитків, що доведеться компенсувати з бюджету, або як мінімум до зниження бюджетних надходжень від податку на прибуток та частини чистого прибутку і дивідендів таких ДП.

Державні інвестиції теж доведеться скоротити: через підвищення "мінімалки" буде переглянуто оплату праці по тарифній сітці, і, навіть враховуючи збільшення податкових надходжень, кінцевий підсумок для бюджету буде мінусовий – баланс державного бюджету погіршиться на кілька десятків мільярдів гривень. Ці кошти доведеться забрати із будівництва доріг чи інших інфраструктурних об’єктів, адже роздувати дефіцит далі неможливо, а скорочувати видатки на освіту чи охорону здоров'я вже нема куди.

На наступні роки ситуація погіршиться – адже за зростанням мінімальної зарплати та цін доведеться індексувати пенсії та інші соціальні виплати, і це створить додаткове навантаження на бюджети наступних років.

Досвід великого підвищення "мінімалки" 2017 року

Для обґрунтування активнішого підвищення мінімальної зарплати найчастіше використовується досвід 2017 року. Мовляв, тоді підвищення було набагато більшим, і нічого дуже страшного не сталося. Але насправді є багато відмінностей і невивчених уроків.

По-перше, різке підвищення мінімальної зарплати в 2017 році – це була відкладена індексація, і мінімальна зарплата "наздогнала" зростання середньої зарплати після інфляції та девальвації у кризові 2014-2015 роки (за два роки інфляція "накрутила" 79%, а гривня знецінилася втричі).

Зараз ані інфляції, ані девальвації такого масштабу не відбувалося: за два останні роки кумулятивна інфляція менш як 12%, обмінний курс практично незмінний.

По-друге, внаслідок того підвищення базова інфляція прискорилася з 5,8% до 9,8%, і НБУ довелося два роки утримувати жорстку монетарну політику і високі ставки, щоб вгамувати зростання цін.

По-третє, навіть в умовах посткризового відновлення економіки, після підвищення "мінімалки" безробіття у 2017 році зросло з 9,3% до 9,5% (і це в умовах зростаючого попиту на робочу силу), а економічне зростання прискорилося на мізерні 0,1 в. п. (з 2,4% до 2,5%), що наочно демонструє неоднозначний вплив таких рішень на економічне зростання та ризики для зайнятості.

Підсумки та рекомендації

Підвищення мінімальної зарплати темпами, зазначеними в урядовому прогнозі, закладає на наступні роки стимулювання імпорту, про-циклічне збільшення податків, зменшення інвестицій, зростання бюджетного дефіциту та інфляції і вартості кредитних ресурсів. Уряд ламатиме економічне відновлення власноруч.

У підсумку підвищення мінімальної зарплати негативно позначиться на наступних заявлених пріоритетах президента та уряду:

1) Стимулювання локального виробництва – через потреби пошуку компромісу зі збільшенням податків і витрат на робочу силу та звільненнями чи зменшенням інвестицій чи підвищенням цін локальні виробники втратять у конкурентоспроможності.

2) Стійкі державні фінанси – через збільшення видатків на оплату праці може розширитися бюджетний дефіцит або потрібно буде переглядати плани державних інвестицій. Збалансування бюджету після коронакризи відкладається, що означатиме посилені потреби фінансування, які фінансові ринки оцінюватимуть негативно.

3) Низькі процентні ставки – збільшення мінімальної зарплати підвищить інфляцію, що призведе до зростання процентних ставок в економіці, обмежуючи доступ економічних суб’єктів до фінансування, включено із вищою вартістю запозичень для уряду.

4) Підтримка МСБ – від стрімкого збільшення мінімальної зарплати одразу найбільше постраждає саме малий бізнес, для якого це найбільш чутливо.

Пропозиція збільшити мінімальну зарплату темпом 30% у 2021 році, а потім лише по 7% у 2022 та 2023 роках виглядає як спроба показати "покращення життя вже сьогодні" за рахунок майбутнього України. З огляду на зазначене вище цей "аванс" не є виправданим та несе великі загрози для сталості економічного розвитку у 2021-2023 роках.

Ми рекомендуємо згладити у часі анонсоване підвищення мінімальної зарплати, зафіксувавши перенесення його частини на 2022 рік. Зважаючи на очікувану динаміку номінального ВВП в урядовому прогнозі, зростання номінальної мінімальної заробітної плати темпом більш як 15% у річному вимірі виглядає сумнівним.

Відповідно, можна зняти частину зростання на 30% у 2021 році та розподілити його на 2022-2023 роки, де збільшення "мінімалки" планується набагато меншим темпом. Це дасть змогу уникнути шоку для економіки в 2021 році та водночас забезпечити передбачувану перспективу перегляду мінімальної зарплати з тим самим кінцевим результатом.

Доцільно розробити деполітизований порядок індексування мінімальної зарплати на інфляцію та поставити його у залежність від економічних циклів.

Наприклад, це може бути індексування на половину індексу споживчих цін (ІСЦ) при зростанні економіки менше ніж на 1%, на повний ІСЦ при зростанні економіки на 1-4%, на ІСЦ плюс половину реального зростання економіки – при зростанні на більш як 4%.

Альтернативний варіант – індексування на цільовий рівень інфляції (5%) плюс оцінка зростання потенційного ВВП на одну особу (2-3% на найближчі роки). Кожні 3 роки при цьому можна робити порівняння із динамікою середньої зарплати та коригування на темпи їх зростання за потреби.

Олексій Блінов, керівник Аналітичного відділу Альфа-Банку Україна

Сергій Ніколайчук, керівник департаменту макроекономічних досліджень ICU

Дарина Марчак, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ

Марія Репко, заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії