Национальный банк получил нового заместителя Шевченко

Совет Национального банка на заседании 7 августа 2020 назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана, который работал директором департамента платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На этой должности он будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Подходящую кандидатуру для назначения подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора", - прокомментировал назначение глава НБУ.

Шабан с февраля 2020 работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины.

До работы в Национальном банке Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.

С тех пор и до прихода в Национальный банк Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов.

Экономическая правда