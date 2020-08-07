Национальный банк получил нового заместителя Шевченко
Совет Национального банка на заседании 7 августа 2020 назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана, который работал директором департамента платежных систем.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На этой должности он будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Подходящую кандидатуру для назначения подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
"Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора", - прокомментировал назначение глава НБУ.
Шабан с февраля 2020 работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины.
До работы в Национальном банке Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.
С тех пор и до прихода в Национальный банк Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов.
Экономическая правда
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