За 7 месяцев 2020 года транзит газа через ГТС Украины упал на 44%

Оператор ГТС Украины за 7 месяцев 2020 года транспортировал 29,8 млрд кубометров газа в соответствии с новой транзитной сделкой - это на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (53,2 млрд куб.м.).

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в западном направлении было протранзитировано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу - 2,2 млрд куб. м, Словакию - 20,4 млрд куб. м, Венгрию - 5,1 млрд куб. м.

В Операторе ГТС добавили, что в июле 2020 во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода "Северный поток", которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, Газпром не будет увеличивал объемы транзита украинской ГТС, как это было в предыдущие года в этот период.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 куб. м (-73%), из них 0,4 млрд куб. м - в Румынию и 1,7 млрд куб. м - в Молдову.

"Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова", - пояснили в компании.

Напомним:

В июне сообщалось, что с начала действия нового контракта на транзит газа "Нафтогаза" с "Газпромом" ООО "Оператор ГТС Украины" получил 25 млрд грн.

В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.

17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. Позже Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС.

Экономическая правда