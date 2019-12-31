Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром не был готов брать на себя "риски неэффективного украинского законодательства", поэтому эти риски взял на себя Нафтогаз.

Об этом он заявил на брифинге.

Отвечая на вопрос, почему был подписан договор между Газпромом и Нафтогазом, а не между Газпромом и Оператором ГТС Украины, Коболев заявил:

"Это нестандартный элемент и для нас он не был неожиданным. Вместе с Кабмином команда Нафтогаза решила проблему анбандлинга, но с точки зрения законодательства, регулирующего рынок природного газа, мы еще не достигли соответствия европейскому законодательству, о чем неплохо знает Газпром.

Они не были готовы брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски взял на себя Нафтогаз, выступая фактически буфером между Газпромом и Украиной. Мы не в восторге от такого варианта, но это тот элемент компромисса, который я называю как раз компромиссом. Поэтому для нас очень важно как для страны завершить реформу рынка природного газа".

На вопрос, есть ли опасения, что РФ нарушит газовые договоренности, Коболев ответил:

"Все может быть, это жизнь. Стопроцентной гарантии вам никто не даст по любому контрагенту. Но новое транзитное соглашение содержит, во-первых, европейское право, четко прописанные гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати". И вот эта сумма 7,2 млрд долларов была в какой-то степени прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет".

"Эта сумма может быть больше и мы надеемся, что она будет больше, потому что те заказанные объемы - это минимальные объемы, которые видит Газпром. Большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, будут транспортировать по более высокому тарифу. 7,2 млрд долларов - это гарантированная цифра, она не может быть меньше. С точки зрения газового мира это довольно прилично", - добавил он.

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Напомним: